В Вентспилсе ребенок попал в больницу из-за инцидента в магазине, семье за это предложили подарочную карту на 50 евро
В Вентспилсе на ребенка упала стопка корзин для покупок, после чего девочка провела три дня в больнице. Семья возмущена: вместо обещанной компенсации магазин предложил подарочную карту на 50 евро.
В одном из магазинов Вентспилса на голову ребёнку упала куча корзин для покупок. В результате девочка провела в больнице три дня. Семья возмущена действиями магазина, который вместо первоначального обещания оплатить все медицинские расходы позже предложил подарочную карту на 50 евро.
Мать пострадавшей девочки рассказала передаче "Bez Tabu" на телеканале TV3, что несчастный случай произошёл, когда охранник магазина раскладывал корзины. Стопка оказалась слишком высокой, поэтому опрокинулась и упала прямо на ребёнка, ударив по лицу.
После происшествия охранник сразу вызвал заведующего сменой. На место также прибыла бригада скорой помощи. У ребёнка диагностировали лёгкую ссадину, и врачи разрешили вернуться домой. Однако на следующий день состояние девочки ухудшилось: у неё появилась головная боль и тошнота. После консультации с семейным врачом ребёнка вновь доставили в больницу, где девочка провела три дня.
Женщина рассказала, что изначально компания обещала оплатить все медицинские расходы, но позже предложила лишь компенсацию — подарочную карту магазина на 50 евро. Мать возмущена таким отношением: по её словам, представители магазина «просто посмеялись».
Представительница сети Lidl Зане Нельке в передаче "Bez Tabu" выразила сожаление по поводу произошедшего. Она отметила, что эксперты компании всё ещё расследуют инцидент, поэтому окончательное решение о размере компенсации пока не принято.