Контрабандные шары продолжают нарушать работу Вильнюсского аэропорта
Из-за неопознанных объектов в небе над Литвой три пассажирских рейса не смогли приземлиться в Вильнюсе и были перенаправлены в Каунас и Ригу. Причиной стали контрабандные воздушные шары.
Из-за контрабандных воздушных шаров три самолёта, которые должны были сесть в Вильнюсском аэропорту в ночь с понедельника на вторник, были перенаправлены в аэропорты Каунаса и Риги.
Как сообщил BNS Национальный центр управления кризисами, ночью было зафиксировано 34 радиолокационных обнаружения. Служба охраны государственной границы Литвы обнаружила шесть контрабандных грузов.
Представитель компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) Тадас Василяускас сообщил BNS, что самолеты, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а из Амстердама — в Рижский аэропорт. Это коснулось в общей сложности 470 пассажиров.
Представитель Oro navigacija Ингрида Даугирде сообщила BNS, что временные ограничения на прибытие самолетов в Вильнюсский аэропорт были введены после того, как власти получили информацию о неопознанном объекте, замеченном в воздушном пространстве. По ее словам, рейсов на вылет это не консулось.