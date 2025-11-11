Контрабандные шары продолжают нарушать работу Вильнюсского аэропорта

Представитель Oro navigacija Ингрида Даугирде сообщила BNS, что временные ограничения на прибытие самолетов в Вильнюсский аэропорт были введены после того, как власти получили информацию о неопознанном объекте, замеченном в воздушном пространстве. По ее словам, рейсов на вылет это не консулось.