Президент Эдгар Ринкевич примет участие в мероприятиях Дня Лачплесиса.
В Латвии
Сегодня 09:42
Руководители государства примут участие в мероприятиях Дня Лачплесиса
Президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня сегодня примут участие в мероприятиях Дня Лачплесиса, сообщается на сайтах канцелярии президента и Кабинета министров.
В 9:00 Ринкевич посетил кладбище в Яундубулты, где почтил память лейтенанта минометной роты 2-й Видземской дивизии, кавалера ордена Лачплесиса Роберта Лациса. Традицию посещать места упокоения участников войны за независимость президент начал 11 ноября 2023 года.
В 11:00 Ринкевич и Силиня примут участие в торжественной церемонии возложения венков на Братском кладбище в Риге в память о борцах за свободу Латвии.
В 12:00 президент будет присутствовать на торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы, а в 13:00 - на церемонии смены караула у Рижского замка.
В 18:00 Ринкевич примет участие в мероприятии на Братском кладбище, а в 20:35 зажжет свечу на набережной 11 ноября.