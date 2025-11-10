Оставайтесь профессионалами: журналистам в Украине советуют отказаться от некоторых эпитетов в адрес россиян

Как отметила Лина Кущ, член комиссии и первая секретарь Национального союза журналистов Украины, такие выражения могут снижать восприятие материалов за рубежом, особенно в контексте освещения военных преступлений. Вместо эмоциональных оценок журналистам предлагается придерживаться нейтральной подачи и использовать формулировки, соответствующие международным стандартам.