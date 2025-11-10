Оставайтесь профессионалами: журналистам в Украине советуют отказаться от некоторых эпитетов в адрес россиян
Оставайтесь профессионалами: журналистам в Украине советуют отказаться от некоторых эпитетов в адрес россиян

Комиссия по журналистской этике Украины разрабатывает рекомендации по использованию эмоционально окрашенных слов в СМИ и призывает избегать терминов вроде "русня" и "орки".

Комиссия по журналистской этике Украины разрабатывает рекомендации по использованию эмоционально окрашенных выражений в СМИ, сообщает Страна.ua.

В частности, журналистам советуют избегать терминов вроде «русня» и «орки» при описании противника, чтобы сохранить профессиональный стиль и международную репутацию публикаций.

Как отметила Лина Кущ, член комиссии и первая секретарь Национального союза журналистов Украины, такие выражения могут снижать восприятие материалов за рубежом, особенно в контексте освещения военных преступлений. Вместо эмоциональных оценок журналистам предлагается придерживаться нейтральной подачи и использовать формулировки, соответствующие международным стандартам.

Комиссия допускает использование термина «рашизм», поскольку он уже закрепился в украинском законодательстве и общественном дискурсе как обозначение диктаторского режима. 

Также допустимо написание слов «Россия» и «Путин» с маленькой буквы — при условии, что редакция осознанно объясняет это аудитории.

Рекомендации разрабатываются в ответ на запросы журналистов, стремящихся определить границу между эмоциональной реакцией и профессиональной этикой.

УкраинаВойна в Украине

