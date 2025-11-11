Спецслужбы начали проверку латвийских мэров: первая отставка уже есть - как дела у остальных?

Согласно отчету СГБ за 2024 год, в большинстве случаев отказ в доступе к гостайне связан с целым рядом факторов. Среди наиболее частых причин называются регулярные поездки в Россию или Беларусь (а также в другие страны, поддерживающие Россию); совершенные преступления, включая злоупотребление служебным положением; алкогольная, наркотическая или игорная зависимость и другие обстоятельства. Трукснис был осужден по статье 327 уголовного закона. Однако наличие судимости не всегда является непреодолимым препятствием для получения допуска. Председатель Прейльской краевой думы Алдис Адамович (совместный список Латгальской партии/"Нового Единства"/"Для развития Латвии") был осужден более трех лет назад за мошенничество с компенсациями за аренду квартиры и служебный подлог, но до сих пор не получил ответа, будет ли ему выдан допуск к гостайне.