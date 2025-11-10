Пластическая трагедия: что известно о последних часах жизни девушки, которая мечтала стать живой Барби
Бразильская инфлюенсер Барбара Джанкавски, известная как "Живая Барби", скончалась при загадочных обстоятельствах в Сан-Паулу. Ее смерть потрясла сотни тысяч поклонников, следивших за трансформацией ее внешности.
На прошлой неделе в Сан-Паулу в возрасте 31 года при загадочных обстоятельствах скончалась бразильская инфлюенсер Барбара Джанкавски, которая обрела популярность благодаря документированию своего пути трансформации внешности. За время своей карьеры она перенесла как минимум 27 пластических операций, потратив на изменение внешности около 50 000 евро. Целью всех этих вмешательств было максимальное сходство с культовой куклой Барби.
У блогера была внушительная аудитория: более 55 000 подписчиков в Instagram и свыше 344 000 в TikTok. Джанкавски открыто делилась с фанатами подробностями своих операций, обсуждала стандарты красоты и личную трансформацию. Последней процедурой, о которой она рассказывала публично, стал фейслифтинг в июне, после которого она шокировала подписчиков фотографиями с синяками под глазами, заверяя, что травмы выглядят страшнее, чем есть на самом деле.
Согласно материалам полицейского расследования, изученным CNN Brasil, тело Джанкавски было обнаружено в доме 51-летнего государственного защитника Ренато Кампоса Пинто де Витто. В своих показаниях мужчина сообщил властям, что нанял девушку для оказания «услуг сексуального характера» в ночь ее смерти.
По словам де Витто, оба употребили запрещенные вещества во время встречи. Они смотрели телевизор, когда Джанкавски заснула рядом с ним. У девушки произошел приступ кашля, после чего она больше не двигалась. Заметив это, мужчина связался со Службой неотложной медицинской помощи и в течение примерно девяти минут следовал инструкциям по реанимации до прибытия медиков. Врачи констатировали смерть около 21:00 по местному времени.
Военная полиция штата Сан-Паулу обнаружила тело в нижнем белье с травмой левого глаза и следами на спине. Подруга де Витто, которая находилась в доме в тот день и ушла незадолго до смерти блогера, сообщила полиции, что повреждение глаза Джанкавски получила ранее днем, упав с лестницы. Полиция классифицировала смерть как «подозрительную» и проводит расследование, ожидая результатов вскрытия. Обстоятельства гибели молодой женщины вызывают множество вопросов у следствия. Смерть Живой Барби потрясла ее многочисленных подписчиков. Под последним постом в Instagram появились сотни скорбных комментариев.