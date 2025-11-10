Пластическая трагедия: что известно о последних часах жизни девушки, которая мечтала стать живой Барби

Согласно материалам полицейского расследования, изученным CNN Brasil, тело Джанкавски было обнаружено в доме 51-летнего государственного защитника Ренато Кампоса Пинто де Витто. В своих показаниях мужчина сообщил властям, что нанял девушку для оказания «услуг сексуального характера» в ночь ее смерти.

По словам де Витто, оба употребили запрещенные вещества во время встречи. Они смотрели телевизор, когда Джанкавски заснула рядом с ним. У девушки произошел приступ кашля, после чего она больше не двигалась. Заметив это, мужчина связался со Службой неотложной медицинской помощи и в течение примерно девяти минут следовал инструкциям по реанимации до прибытия медиков. Врачи констатировали смерть около 21:00 по местному времени.