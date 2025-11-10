Жителей Латвии приглашают зажечь свечи у Рижского замка. Но делать это надо правильно

В последние два года после мероприятий ко Дню Лачплесиса у стены Рижского замка ежегодно собирается около 200 килограммов остатков свечей, из которых изготавливается около 1000 окопных свечей для борцов за свободу Украины. И в этом году они также будут переданы в мастерские по изготовлению свечей для переработки в окопные свечи и отправки в Украину.