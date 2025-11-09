Уже с сегодняшнего дня в Риге начнут перекрывать улицы в связи с мероприятиями Дня Лачплесиса

Во вторник, 11 ноября, с 17:00 до 24:00 будет перекрыто движение на участке набережной 11 ноября от Вантового моста до Каменного моста. В этот же период на участке улицы Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба будет организовано двустороннее движение.