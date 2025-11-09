Уже с сегодняшнего дня в Риге начнут перекрывать улицы в связи с мероприятиями Дня Лачплесиса
Сегодня в Риге начнут действовать ограничения движения, введенные в связи с проведением мероприятий ко Дню Лачплесиса, сообщила Рижская дума.
С сегодняшнего дня с 20:00 до 12:00 среды будет закрыто движение транспорта на участке улицы Бариню от бульвара Узварас до разворота у улицы Херманя.
Во вторник, 11 ноября, с 17:00 до 24:00 будет перекрыто движение на участке набережной 11 ноября от Вантового моста до Каменного моста. В этот же период на участке улицы Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба будет организовано двустороннее движение.
Во вторник с 12:50 до 13:15 Военная полиция и Государственная полиция при необходимости ограничат или перекроют движение транспорта и пешеходов на перекрестках площади Пилс с улицами Муйтас, Торня и Цитаделес, а также на самой площади Пилс.
В связи с проведением мероприятий в парке Узварас и организационными работами, автобусы, курсирующие по улице Бариню, будут следовать по объездному маршруту с 9 ноября 20:00 до 12 ноября 12:00. Изменения коснутся маршрутов автобусов № 4, 7, 8, 21, 25, 38, 39 и 55.