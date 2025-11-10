Rietumu Banka помогает строить жилые дома в Таллине
Rietumu Banka предоставил финансирование в размере 3,35 миллиона евро эстонской компании Juhkentali 13 OÜ. Средства предназначены для строительства современного многоквартирного здания в столице страны Таллине.
Это уже второй кредит Rietumu Banka для данного девелопера недвижимости – ранее с помощью выделенного банком финансирования был реализован масштабный проект Kadrioru Plaza, в котором находятся 95 квартир и 40 коммерческих помещений.
Новое шестиэтажное здание будет расположено в центре Таллина, в районе Кесклинн, по адресу ул. Юхкентали, 13. В нем будет 15 квартир, а также коммерческие помещения. Проект предусматривает как небольшие квартиры площадью около 42 м2, так и просторные 4- и 5-комнатные апартаменты площадью 110 м2. Цены на квартиры находятся в диапазоне от 230 до 575 тысяч евро.
«Стратегия Rietumu Banka направлена на активную работу не только в Латвии, но и во всем Балтийском регионе и других странах ЕС, где мы видим потенциал успешного сотрудничества с клиентами, создающими новые экономические ценности. Этот проект является продолжением партнерства с компанией, успешно занимающейся девелопментом в Таллине, и он еще более расширяет наш портфель кредитования новых жилых домов. Важно и то, что с каждым новым проектом растет опыт банка и накапливаются знания о конкретном регионе, рынке и отрасли, что помогает наращивать кредитование и за пределами Латвии», – подчеркивает председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая.
Строительные работы ведет эстонская компания Bariot Group, которая ранее уже осуществила ряд подобных проектов. Планируется, что возведение здания на ул. Юхкентали, 13 будет завершено уже в начале 2026 года.
«Наш новый проект объединяет в себе современную архитектуру, продуманный дизайн и великолепное местонахождение в центре Таллина, буквально в нескольких минутах от основных мест развлечений столицы, магазинов, школ и транспортных узлов. Расположение вблизи нескольких парков и концепция проекта позволяют создать сбалансированную среду для жизни, сочетающую в себе как спокойную гармонию, так и городскую динамику. Мы рады сотрудничать с Rietumu Banka, который проявил понимание рынка и вник в детали, чтобы помочь реализовать наши замыслы», – говорит Аркадий Бейненсон, член правления Juhkentali 13 OÜ.