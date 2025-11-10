Rietumu Banka помогает строить жилые дома в Таллине

«Стратегия Rietumu Banka направлена на активную работу не только в Латвии, но и во всем Балтийском регионе и других странах ЕС, где мы видим потенциал успешного сотрудничества с клиентами, создающими новые экономические ценности. Этот проект является продолжением партнерства с компанией, успешно занимающейся девелопментом в Таллине, и он еще более расширяет наш портфель кредитования новых жилых домов. Важно и то, что с каждым новым проектом растет опыт банка и накапливаются знания о конкретном регионе, рынке и отрасли, что помогает наращивать кредитование и за пределами Латвии», – подчеркивает председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая.