Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:23
В понедельник во многих районах пройдут дожди
В понедельник во многих районах Латвии - особенно в Курземе и Видземе - ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.
Сохранится пасмурная погода: небо будет затянуто густым слоем облаков, местами сформируется дымка. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха поднимется до +4...+9 градусов.
В Риге ожидается пасмурный день, возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +7 градусов.