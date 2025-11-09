В Латвию идет холод: синоптики рассказали, когда ожидать минусовой температуры и первого снега

В понедельник и вторник небо по-прежнему будет покрыто облаками, которые в большей части территории время от времени принесут дождь, в основном небольшой. При слабом ветре ночью местами образуется туман, который в отдельных районах может сохраняться и днем. В темное время суток воздух остынет до +2…+6 градусов, лишь на отдельных прибрежных участках будет на пару градусов теплее, а днем температура воздуха не превысит +4…+9 градусов.