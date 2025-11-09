В Латвию идет холод: синоптики рассказали, когда ожидать минусовой температуры и первого снега
С начала недели в Латвию поступит холодный воздух с севера: температура понизится, местами ожидаются заморозки до –5°, мокрый снег и гололедица. Синоптики предупреждают о переменчивой погоде и порывистом ветре.
В начале новой рабочей недели в Латвию начнет поступать более холодная воздушная масса с севера, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В результате погода станет заметно прохладнее не только ночью, но и днем, а к выходным местами столбики термометров ночью опустятся до отметки –5°.
Во второй половине недели из-за низких температур местами капли дождя начнут сменяться снежинками, а также станет актуальной тема образования гололедицы на дорогах и тротуарах.
В понедельник и вторник небо по-прежнему будет покрыто облаками, которые в большей части территории время от времени принесут дождь, в основном небольшой. При слабом ветре ночью местами образуется туман, который в отдельных районах может сохраняться и днем. В темное время суток воздух остынет до +2…+6 градусов, лишь на отдельных прибрежных участках будет на пару градусов теплее, а днем температура воздуха не превысит +4…+9 градусов.
В среду, хотя местами через облака пробьются солнечные лучи, в отдельных районах, главным образом на западе страны, немного пройдет дождь. В течение дня усилится южный и юго-западный ветер, на побережье порывы достигнут 15 м/с. Из-за кратковременного притока немного более теплого воздуха местами температура повысится выше отметки +10 градусов.
Во второй половине недели к Латвии с северо-запада приблизится активный циклон — в четверг над территорией страны пройдет новая зона осадков, которая в большинстве районов принесет более интенсивный дождь. Тогда ветер изменит направление на западное и северо-западное и станет порывистым почти по всей территории Латвии.
С пятницы влияние циклона ослабнет, температура воздуха понизится, и в ночи выходных столбики термометров во многих местах опустятся ниже 0 градусов. Хотя к концу недели осадки ожидаются лишь местами, стоит учитывать, что к дождю добавятся и снежинки, местами может кратковременно образоваться небольшой слой снега. На отдельных участках дорог ожидается образование гололедицы.