В понедельник не забудьте взять с собой зонт - ожидается дождь
По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник в большинстве районов страны ожидается небольшой дождь.
В ночь на понедельник небо останется облачным, и в большинстве районов страны облака принесут небольшой дождь или морось. Сохранится слабый южный ветер, видимость будет ухудшена из-за тумана или дымки. Температура воздуха понизится до +2...+6 градусов, на побережье будет немного теплее.
В Риге ночь будет облачной, временами возможны небольшие дожди. При слабом ветре воздух остынет до +5...+6 градусов.
Днем в большинстве районов страны будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Сохранится слабый ветер, в некоторых районах продолжит образовываться туман. Поскольку в Латвию переместится более холодная воздушная масса, воздух не прогреется выше +4...+9 градусов.
В Риге день будет облачным, временами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха составит +6...+7 градусов.