В понедельник не забудьте взять с собой зонт - ожидается дождь

В ночь на понедельник небо останется облачным, и в большинстве районов страны облака принесут небольшой дождь или морось. Сохранится слабый южный ветер, видимость будет ухудшена из-за тумана или дымки. Температура воздуха понизится до +2...+6 градусов, на побережье будет немного теплее.