От проблем с сердцем умер российский актер Владимир Симонов

В 1980 году Симонова приняли в труппу Театра имени Вахтангова. Его партнерами на сцене стали такие мастера, как Юлия Борисова, Василий Лановой и Владимир Этуш. В 1983 году по приглашению Олега Ефремова он перешел во МХАТ, где проработал шесть лет, а в 1989-м вновь вернулся в родной Вахтанговский театр, где служил до последних дней.