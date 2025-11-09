От проблем с сердцем умер российский актер Владимир Симонов
Ночью 8 ноября 2025 года не стало российского актера театра и кино Владимира Симонова. Ему было 68 лет. Эту новость сообщил Театр имени Евгения Вахтангова, на сцене которого артист служил более сорока лет.
Как уточнил директор театра Кирилл Крок, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническими проблемами с сердцем. В последние годы Симонов страдал от гипертонической болезни, последствия которой нередко приводят к инфарктам и внезапной остановке сердца.
«Сегодня он ушел в вечность, оставив незабываемый след в истории Театра Вахтангова. Мы глубоко скорбим и склоняем головы. Приносим искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича, его семье, Вахтанговцам — Яне, Василию, Владимиру. Разделяя эту невыносимую боль, мы с вами, мы рядом», — говорится в официальном сообщении театра.
В 1980 году Симонова приняли в труппу Театра имени Вахтангова. Его партнерами на сцене стали такие мастера, как Юлия Борисова, Василий Лановой и Владимир Этуш. В 1983 году по приглашению Олега Ефремова он перешел во МХАТ, где проработал шесть лет, а в 1989-м вновь вернулся в родной Вахтанговский театр, где служил до последних дней.
За свою театральную карьеру артист сыграл десятки ролей — от классического репертуара до современных постановок. Его талант сочетал внутреннюю силу, интеллигентность и глубокую эмоциональность. На экране Владимир Симонов появился в начале 1980-х и быстро завоевал популярность. В его фильмографии — более 150 ролей. Симонов одинаково убедительно играл исторические, лирические и характерные роли. Он снимался в таких картинах и сериалах, как:
- «Одиноким предоставляется общежитие» (1983),
- «Граница. Таежный роман» (2000),
- «Каменская»,
- «Бальзаковский возраст, или все мужчины сво...»,
- «Достоевский»,
- «Перевал Дятлова»,
- «Чернобыль» и многие другие.
В последние годы его имя появлялось в новостях и по спорным поводам — артист, по данным украинских источников, посещал оккупированный Крым, за что был внесен в базу «Миротворца». Сам Симонов открыто не высказывал свою позицию по поводу войны России против Украины.