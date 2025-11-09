"Четкий сигнал любому противнику": генсек НАТО предупредил Путина о последствиях ядерной эскалации
Генсек НАТО Марк Рютте предостерег Владимира Путина от ядерной эскалации, подчеркнув, что ядерную войну невозможно выиграть. Он заверил, что силы сдерживания Альянса надежны и готовы защитить союзников.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Владимиру Путину стоит помнить о том, что ядерная война не должна начинаться, ведь выиграть ее невозможно. Об этом он сказал в интервью для воскресной версии Die Welt, отрывки из которого приводит DW.
Комментарий генсека Североатлантического альянса прозвучал на фоне того, как Путин поручил начать подготовку к потенциальным испытаниям ядерного оружия после выяснения, что в этом направлении будут делать США.
"Путин должен знать, что ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись", – отметил Рютте.
В этом контексте он подчеркнул важность ядерного потенциала НАТО. "Ядерное сдерживание НАТО является высшей гарантией нашей безопасности. Важно, чтобы наши силы ядерного сдерживания оставались надежными, безопасными, защищенными и эффективными", – добавил он.
По словам генсека НАТО, недавние ядерные учения Североатлантического альянса прошли успешно, что дает "абсолютную уверенность в надежности ядерного сдерживания НАТО". "Это послало четкий сигнал любому противнику, что НАТО может и будет защищать всех союзников от всех угроз", – предупредил он.
Рютте убежден, что в странах НАТО должны больше говорить о ядерном сдерживании с обществом, чтобы люди знали, как оно способствует общей безопасности. "Когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, наши граждане должны знать, что нет оснований для паники, ведь НАТО имеет мощные силы ядерного сдерживания для сохранения мира, предотвращения принуждения и сдерживания агрессии", – пояснил он.