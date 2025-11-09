"Четкий сигнал любому противнику": генсек НАТО предупредил Путина о последствиях ядерной эскалации

Рютте убежден, что в странах НАТО должны больше говорить о ядерном сдерживании с обществом, чтобы люди знали, как оно способствует общей безопасности. "Когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, наши граждане должны знать, что нет оснований для паники, ведь НАТО имеет мощные силы ядерного сдерживания для сохранения мира, предотвращения принуждения и сдерживания агрессии", – пояснил он.