"Собачку утащили на 800 метров вместе с будкой!" В Резекненском крае собак разорвал неизвестный хищник

Жители Силмальской волости встревожены и напуганы после нападений хищников на домашних собак. Местные жители рассказали Латвийскому телевидению, что этой осенью во дворах были загрызены две собаки. «Собачку утащили на 800 метров вместе с будкой. Нужно иметь огромную силу, чтобы такое сделать», — рассказала местная жительница Вера, чей питомец стал жертвой хищника.

Другой сосед сообщил, что рано утром, ведя ребенка в школу, видел, как через дорогу перебежало крупное животное. Также в зерновом поле зафиксированы следы большого зверя.