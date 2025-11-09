"Собачку утащили на 800 метров вместе с будкой!" В Резекненском крае собак разорвал неизвестный хищник
Жители Силмальской волости в Латвии охвачены тревогой после серии нападений хищников на домашних собак. Первоначальные подозрения о медведе не подтвердились — эксперты установили, что виновником стал волк, сообщает LTV.
Жители Силмальской волости встревожены и напуганы после нападений хищников на домашних собак. Местные жители рассказали Латвийскому телевидению, что этой осенью во дворах были загрызены две собаки. «Собачку утащили на 800 метров вместе с будкой. Нужно иметь огромную силу, чтобы такое сделать», — рассказала местная жительница Вера, чей питомец стал жертвой хищника.
Другой сосед сообщил, что рано утром, ведя ребенка в школу, видел, как через дорогу перебежало крупное животное. Также в зерновом поле зафиксированы следы большого зверя.
После случившегося у местных жителей возникли подозрения, что в деревне действует медведь. События вызвали сильный страх, особенно среди детей.
«Люди боятся. Мы ведь всего лишь люди, и если в твой двор заходит хищник — конечно, страшно», — отметила председатель консультативного совета жителей Силмальской волости Наталия Стафецка.
Чтобы снизить тревогу и отпугнуть хищников, жители начали принимать меры — по вечерам во дворах включают громко радио и устанавливают видеокамеры. Также жителям раздали около сотни специальных «медвежьих свистков», предназначенных для отпугивания животных. Сельские жители обратились в государственные учреждения, чтобы узнать о своих правах и возможных решениях для обеспечения безопасности.
Тем временем Управление охраны природы (DAP) и Научно-исследовательский институт лесов Silava провели анализ места происшествия и пришли к однозначному выводу, что на собак напал волк, а не медведь. В любом случае DAP советует держать собак по ночам в закрытых помещениях, куда хищники не смогут добраться.