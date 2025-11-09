"Они продолжали бороться": Элина выражает благодарность медикам, которые пытались спасти ее бабушку
Трогательной историей на Facebook поделилась Элина — она выразила искреннюю благодарность медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), которые 4 ноября спешили на помощь ее бабушке.
«Хотя боль не утихает и трудно сдерживать слезы после потери самого дорогого и близкого человека, сегодня чуть легче справиться с хаосом в голове», — пишет Элина.
«Наша семья выражает самую сердечную благодарность бригаде №221 NMPD, которая 4 ноября в 13:50 в Цесисе спешила на помощь, чтобы спасти нашу бабушку. Настолько профессионально, чутко и самоотверженно они выполняли свою работу. И медикам было нелегко смотреть на нашу боль и слезы, но они продолжали бороться, не останавливаясь ни на мгновение, проводя реанимационные мероприятия. Наша семья склоняет голову перед вашей бригадой и выражает глубочайшую благодарность за усердие, старание и труд!»
«Хотя бабушка теперь смотрит с облаков, она и мы знаем, что вы сделали все, что было в ваших силах! С благодарностью — родные».