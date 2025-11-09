Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
Сегодня в Латвии ожидается облачная погода
В воскресенье ожидается пасмурная погода, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем небо затянут облака. В отдельных районах страны сохранится туман, а местами в течение дня ожидается небольшой моросящий дождь. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до отметки +5…+10 градусов.
В Риге будет облачно, однако существенных осадков не ожидается. При слабом ветре утром сохранится туман и дымка. Температура воздуха повысится всего на несколько градусов, прогреваясь до +6…+7.