Тракторист из Талсинского края выиграл 100 000 евро - выбрал билет, который "смотрел" на него

Он признался, что уже около восьми раз бывал в студии SuperBingo, а самым крупным выигрышем до сих пор была машина. «Тогда розыгрыш проходил дистанционно, и когда мне позвонили из студии и сообщили, что я выиграл автомобиль, я даже не мог говорить — был в полном шоке», — вспоминает он. «На этот раз эмоции были спокойнее, но радость — не меньшая», — добавил мужчина.