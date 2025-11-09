Тракторист из Талсинского края выиграл 100 000 евро - выбрал билет, который "смотрел" на него
Житель Талсинского края, работающий трактористом, стал обладателем крупного выигрыша — 100 000 евро в лотерее Simtgades ("Лотерея столетия") . Это уже не первый его успех: ранее он выиграл автомобиль в игре SuperBingo.
Мужчина рассказал, что играет в SuperBingo уже много лет и считает это семейной традицией. «Играю с самого начала — это у нас семейное дело, ведь и мой отец тоже играл. Участвую каждую неделю и стараюсь не пропускать телешоу», — поделился счастливчик.
Он признался, что уже около восьми раз бывал в студии SuperBingo, а самым крупным выигрышем до сих пор была машина. «Тогда розыгрыш проходил дистанционно, и когда мне позвонили из студии и сообщили, что я выиграл автомобиль, я даже не мог говорить — был в полном шоке», — вспоминает он. «На этот раз эмоции были спокойнее, но радость — не меньшая», — добавил мужчина.
Выигрышный билет Simtgades loterija он купил в поселке Дундага. «Иногда беру моментальные лотереи — вдруг повезет, — рассказывает он с улыбкой. — Хотел отправить невыигравший билет на праздничный дополнительный розыгрыш, где между четырьмя людьми разыгрывают 100 000 евро. Купил билет, стер защитный слой — 5 евро выигрыш. На следующий день пошел в магазин поменять билет и заметил, что одна карточка как будто выдвинулась ко мне. Сказал продавщице: “Возьму эту, она на меня смотрит”». И именно этот билет принес заветные 100 000 евро.
«Когда стер защитный слой и показал жене, она только сказала: “Да-да”, не заметив сумму. А когда я показал, что именно выиграл, она по-курземски произнесла: “Ты и вправду счастливчик!”».
Мужчина планирует распорядиться деньгами с умом. «Помогу детям и немного приведу в порядок дом — кое-что нужно подремонтировать», — сказал он.