После анонимного письма с обвинениями в коррупции начата проверка закупок в Latvijas Koncerti
Министерство культуры Латвии инициировало проверку возможных нарушений при закупках на предприятии Latvijas Koncerti после получения анонимного письма с обвинениями в коррупции. Ведомство обратилось в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Бюро по надзору за закупками.
После получения анонимного письма о возможном мошенничестве при закупках на государственном предприятии Latvijas Koncerti Министерство культуры обратилось в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и Бюро по надзору за закупками с просьбой проверить факты, указанные в заявлении, собщает Lsm.lv.
Член правления Latvijas Koncerti Гунтарс Кирсис называет содержание письма нелогичным и указывает, что содержащиеся в нём утверждения не соответствуют "фактической ситуации". В письме описывается схема, по которой работает Latvijas Koncerti. Когда компания объявляет конкурс, победителем становится предприятие, которое подало заявку с ценой значительно ниже, чем у конкурентов, но затем заключается договор на сумму, превышающую предложенную: "Один из сотрудников Latvijas Koncerti косвенно участвует в деятельности фирмы: член семьи или близкий друг. Существует вероятность, что компания-посредник каким-то образом распределяет средства между приближенными сотрудниками. В письме далее перечисляются конкретные конкурсы и победители, связанные с многолетним руководителем Latvijas Koncerti".
Кирсис же заявил, что не участвует в процедурах закупок: "Я не могу влиять на работу закупочной комиссии и выбор поставщиков услуг. Ответственные сотрудники каждого направления решают рабочие вопросы с представителями поставщиков услуг". Компании, упомянутые в анонимном письме, регулярно выигрывали государственные закупки для Latvijas Koncerti - ООО "Printline", поставщик аудиовизуальных услуг ООО "Hood Films", компания по обслуживанию культурных мероприятий ООО "Koncerti & Koncerti". Суммы за услуги, указанные анонимными авторами и Latvijas Koncerti, различаются. Различаются и детали сделок.
Министр культуры Агнесе Лаце отнеслась к письму серьёзно: "Я думаю, что сейчас даже не так важно, кто отправитель. Информация, содержащаяся в письме, и сделанные в нём заявления должны быть проверены. И это первоочередная задача Министерства культуры как акционера".