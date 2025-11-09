После анонимного письма с обвинениями в коррупции начата проверка закупок в Latvijas Koncerti

Член правления Latvijas Koncerti Гунтарс Кирсис называет содержание письма нелогичным и указывает, что содержащиеся в нём утверждения не соответствуют "фактической ситуации". В письме описывается схема, по которой работает Latvijas Koncerti. Когда компания объявляет конкурс, победителем становится предприятие, которое подало заявку с ценой значительно ниже, чем у конкурентов, но затем заключается договор на сумму, превышающую предложенную: "Один из сотрудников Latvijas Koncerti косвенно участвует в деятельности фирмы: член семьи или близкий друг. Существует вероятность, что компания-посредник каким-то образом распределяет средства между приближенными сотрудниками. В письме далее перечисляются конкретные конкурсы и победители, связанные с многолетним руководителем Latvijas Koncerti".