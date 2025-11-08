В Юрмальской думе планируют создать еще один особый комитет. Чем он будет заниматься?
В думе Юрмалы планируется создать Комитет по вопросам стратегического планирования, предусмотрено в проекте изменений в Устав самоуправления, переданном для общественного обсуждения. Создание комитета в самоуправлении обосновывается необходимостью обеспечить координированное и целенаправленное долгосрочное развитие муниципалитета.
В пояснительной записке к проекту говорится, что общее развитие самоуправления основано на экономическом росте, что требует согласованного подхода к принятию решений. В компетенцию Комитета по вопросам стратегического планирования будет входить рассмотрение вопросов, затрагивающих общее развитие самоуправления и развитие отраслей, находящихся в его компетенции, обеспечивая согласованность планирования процессов и баланс интересов разных сфер.
Комитет по вопросам стратегического планирования будет рассматривать решения думы Юрмалы, касающиеся межотраслевых вопросов развития. Также в функции комитета войдут рассмотрение значимых организационных вопросов работы администрации самоуправления и предоставление заключений по проектам решений думы Юрмалы, затрагивающим внутренние процессы администрации. Планируется, что в комитете будут работать пять депутатов.
Свое мнение о планируемых изменениях в Устав самоуправления жители могут выразить до 13 ноября.
До сих пор в думе действовали семь комитетов: Финансовый комитет, Комитет вопросов городского хозяйства и транспорта, Комитет социальных, здравоохранительных и жилищных вопросов, Комитет вопросов образования, молодежи и спорта, Комитет развития и охраны окружающей среды, Комитет культуры, туризма и курортологии, а также Комитет вопросов безопасности.