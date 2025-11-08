В Юрмальской думе планируют создать еще один особый комитет. Чем он будет заниматься?

В пояснительной записке к проекту говорится, что общее развитие самоуправления основано на экономическом росте, что требует согласованного подхода к принятию решений. В компетенцию Комитета по вопросам стратегического планирования будет входить рассмотрение вопросов, затрагивающих общее развитие самоуправления и развитие отраслей, находящихся в его компетенции, обеспечивая согласованность планирования процессов и баланс интересов разных сфер.