ВИДЕО: тихий пятничный вечер в Вецмилгрависе закончился поножовщиной

Одна из свидетельниц подробно описала инцидент в соцсетях: «В спокойный пятничный вечер я заметила, как вдоль улицы бежал человек №1 — уже с телесными повреждениями. Он убегал от человека №2, у которого в руках был нож. За ним следом бежал человек №3, пытаясь остановить происходящее. Несколько раз он пытался нейтрализовать нападавшего, ситуация была опасной, потому что у нападавшего в руках было холодное оружие. Несколько ударов сзади, попытка выбить нож на проезжей части — так они добрались до парковки, где нападавшего удалось обезвредить. Его удерживали до приезда полиции, скорой и криминальной полиции. Тем временем пострадавшему оказывали помощь, так как он был ранен. Причины конфликта и степень тяжести ранений пока неизвестны».