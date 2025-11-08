ВИДЕО: тихий пятничный вечер в Вецмилгрависе закончился поножовщиной
Жители рижского района Вецмилгравис вечером 7 ноября стали свидетелями тревожной сцены — на улице Мелидас появились полицейские машины и скорая помощь. В соцсетях люди активно обсуждают возможные причины происшествия, предполагая, что в районе произошла поножовщина.
По словам очевидцев, всё случилось у автобусной остановки на улице Мелидас. На опубликованных видео видно мужчину, лежащего на асфальте. Как утверждают свидетели, это был нападавший. Он ударил ножом молодого человека, после чего прохожие сумели повалить его на землю и удерживали до приезда полиции.
Одна из свидетельниц подробно описала инцидент в соцсетях: «В спокойный пятничный вечер я заметила, как вдоль улицы бежал человек №1 — уже с телесными повреждениями. Он убегал от человека №2, у которого в руках был нож. За ним следом бежал человек №3, пытаясь остановить происходящее. Несколько раз он пытался нейтрализовать нападавшего, ситуация была опасной, потому что у нападавшего в руках было холодное оружие. Несколько ударов сзади, попытка выбить нож на проезжей части — так они добрались до парковки, где нападавшего удалось обезвредить. Его удерживали до приезда полиции, скорой и криминальной полиции. Тем временем пострадавшему оказывали помощь, так как он был ранен. Причины конфликта и степень тяжести ранений пока неизвестны».
Информация о случившемся пока не подтверждена официально. Ожидается комментарий полиции.