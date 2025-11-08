Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Рабочая суббота будет облачной и сухой, на юге выглянет солнце
В субботу в Латвии будет преимущественно облачная и сухая погода, на юге страны будет солнечно, прогнозируют синоптики.
В течение дня большую часть неба будут закрывать облака, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер, а в утренние часы местами сохранится туман. Воздух прогреется до +6...+11 градусов.
В Риге будет облачно, но по мере усиления антициклона возможно прояснение неба. В столице будет по-прежнему сухо, с юга будет дуть слабый ветер. Температура воздуха поднимется до +7...+8 градусов.