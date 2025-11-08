В НАТО объявили, что впервые за многие годы альянс обогнал Россию по темпам производства боеприпасов
Страны НАТО впервые за многие годы обогнали Россию по темпам производства боеприпасов, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте на форуме в столице Румынии Бухаресте с участием представителей военной промышленности.
"До недавних пор Россия производила больше снаряжения, чем все страны НАТО в совокупности. Но это больше не так", – подчеркнул Рютте. Сейчас, по его словам, в рамках Североатлантического союза открываются десятки новых производственных линий и расширяются существующие. "Мы производим больше, чем за последние десятилетия", - цитирует главу НАТО "Радио Свобода".
Необходимость расширения производства Марк Рютте связал с "реальными и долгосрочными угрозами". В этой связи он упомянул Россию, отметив, что опасность, исходящая от Москвы, "не исчезнет с прекращением ничем не спровоцированной войны против Украины".
"В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире. И Россия не одинока в своих попытках подорвать мировые правила: как вы знаете, она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими", - заявил глава НАТО. Он также сказал, что перечисленные страны расширяют военно-промышленное сотрудничество "до ранее невиданного уровня и готовятся к долгосрочной конфронтации".
Рютте пообещал, что руководство НАТО продолжит поддерживать инновации и сделает все возможное для ускорения закупок, если оборонный сектор будет наращивать поставки и открывать новые производственные линии.