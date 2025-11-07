Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
В субботу местами в Латвии ожидается густой туман
В ночь на субботу Латвию накроет туман, местами возможна морось и гололёд, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки в отдельных районах страны небо будет затянуто облаками, местами возможен небольшой дождь или морось. Ожидается слабый южный и юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит +2…+6 градусов, на побережье — до +8. В районах с ясным небом на дорогах местами может образоваться гололёд. Днём воздух прогреется до +5…+9 градусов, в Курземе — до +9…+11.
В Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +4…+5 градусов, днём поднимется до +8.