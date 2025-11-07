В субботу местами в Латвии ожидается густой туман

В ближайшие сутки в отдельных районах страны небо будет затянуто облаками, местами возможен небольшой дождь или морось. Ожидается слабый южный и юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит +2…+6 градусов, на побережье — до +8. В районах с ясным небом на дорогах местами может образоваться гололёд. Днём воздух прогреется до +5…+9 градусов, в Курземе — до +9…+11.