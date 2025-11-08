Планета на грани: 2025 год станет одним из трех самых жарких в истории наблюдений

Есть и положительные сдвиги: число стран с системами заблаговременного предупреждения о природных опасностях выросло с 56 в 2015 году до 119 в 2024-м. Национальные метеослужбы все активнее предоставляют климатическое обслуживание ключевым секторам — от сельского хозяйства до энергетики. Однако 40% стран по-прежнему не имеют таких систем, что требует срочных мер.