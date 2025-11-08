Планета на грани: 2025 год станет одним из трех самых жарких в истории наблюдений
Последние 11 лет стали самыми теплыми за 176-летнюю историю наблюдений, а 2025 год может занять второе или третье место среди рекордсменов, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).
Средняя температура в январе-августе 2025 года превысила доиндустриальный уровень на 1,42°C. Концентрация парниковых газов и теплосодержание океана достигли новых максимумов, морской лед в Арктике после зимы зафиксировал исторический минимум, а в Антарктике его протяженность оставалась значительно ниже нормы весь год.
Экстремальные погодные явления августа — от разрушительных наводнений до изнуряющей жары и природных пожаров — вызвали массовые перемещения населения и подорвали продовольственную безопасность во многих регионах.
«Беспрецедентная череда высоких температур и рекордный рост выбросов парниковых газов делают практически невозможным удержание потепления в пределах 1,5°C без временного превышения этой цели», — заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло. Однако она подчеркнула, что к концу столетия еще возможно вернуть температуру к безопасному уровню при решительных действиях.
Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил на климатическом саммите в Белене: каждый год превышения порога 1,5°C наносит экономический ущерб, углубляет неравенство и причиняет необратимый вред планете.
Есть и положительные сдвиги: число стран с системами заблаговременного предупреждения о природных опасностях выросло с 56 в 2015 году до 119 в 2024-м. Национальные метеослужбы все активнее предоставляют климатическое обслуживание ключевым секторам — от сельского хозяйства до энергетики. Однако 40% стран по-прежнему не имеют таких систем, что требует срочных мер.