Обещал помочь купить машину, получил деньги и скрылся: полиция арестовала мужчину, который выманил деньги у знакомых
Государственная полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве при продаже автомобилей на сумму 35 000 евро. Он обманывал знакомых, обещая помочь с покупкой машин, но присваивал деньги.
Государственная полиция (VP) задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве на сумму 35 000 евро при торговле автомобилями. В полицию в мае этого года поступило заявление от гражданина, который сообщил, что стал жертвой обмана. Потерпевший в сентябре 2024 года, доверившись знакомому мужчине, обратился к нему с просьбой помочь приобрести автомобиль. Однако мужчина взял деньги, свои обязательства не выполнил и средства не вернул. На основании заявления была начата проверка. Поскольку предполагаемый преступник скрывался от полиции, он был объявлен в розыск.
Позже в полицию поступили ещё три аналогичных заявления — мужчина, как выяснилось, в этом году совершил ещё три подобные аферы, обещая помощь в покупке автомобиля. Все обманутые лица были его знакомыми или родственниками знакомых.
После установления его местонахождения 28 октября этого года полиция задержала подозреваемого. Ранее он уже привлекался к ответственности за мошенничество.
В других подразделениях полиции против него начаты ещё два уголовных процесса — по делам о присвоении чужого имущества. Согласно предварительной информации, мужчина мог продавать автомобили, принадлежавшие другим лицам, но деньги не возвращал, нарушая ранее заключённые договорённости.