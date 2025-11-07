Обещал помочь купить машину, получил деньги и скрылся: полиция арестовала мужчину, который выманил деньги у знакомых

Государственная полиция (VP) задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве на сумму 35 000 евро при торговле автомобилями. В полицию в мае этого года поступило заявление от гражданина, который сообщил, что стал жертвой обмана. Потерпевший в сентябре 2024 года, доверившись знакомому мужчине, обратился к нему с просьбой помочь приобрести автомобиль. Однако мужчина взял деньги, свои обязательства не выполнил и средства не вернул. На основании заявления была начата проверка. Поскольку предполагаемый преступник скрывался от полиции, он был объявлен в розыск.