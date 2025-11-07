Рекорд тепла: Латвия пережила самый теплый день 7 ноября

Рекорд максимальной температуры воздуха для 7 ноября к 14:00 был побит на 11 метеостанциях - в Дагде, Добеле, Колке, Мадоне, Мерсрагсе, Риге, Салдусе, Скривери, Скулте, Стенде и Зиланы. В середине дня температура воздуха составляла от +6,8 градуса в Руцаве до +15,4 градуса в Мерсрагсе. В столице столбики термометров показывали +13,6 градуса.