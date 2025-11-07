Иллюстративное фото.
7 ноября
Рекорд тепла: Латвия пережила самый теплый 7 ноября
7 ноября в Латвии зафиксирован температурный рекорд: в Мерсрагсе воздух прогрелся до +15,4 °C. Это самая высокая температура в стране в этот день за всю историю наблюдений, побившая рекорд 1934 года.
В пятницу в 14:00 самая высокая температура воздуха в стране составила +15,4 градуса и была зафиксирована в Мерсрагсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Столь теплая погода 7 ноября регистрируется в Латвии впервые. Предыдущий рекорд в этот день был установлен в 1934 году в Риге и составил +13 градусов.
Рекорд максимальной температуры воздуха для 7 ноября к 14:00 был побит на 11 метеостанциях - в Дагде, Добеле, Колке, Мадоне, Мерсрагсе, Риге, Салдусе, Скривери, Скулте, Стенде и Зиланы. В середине дня температура воздуха составляла от +6,8 градуса в Руцаве до +15,4 градуса в Мерсрагсе. В столице столбики термометров показывали +13,6 градуса.