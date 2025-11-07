Отобранный у россиян груз латвийские власти отправили жителям Бангладеш
Как сообщает Министерство иностранных дел, 6 ноября 2025 года из Латвии в Бангладеш была отправлена партия минеральных удобрений объемом 30 000 тонн, которая является пожертвованием для инициативы Всемирной продовольственной программы ООН.
Это уже пятая отправка удобрений российского происхождения, находившихся на территории Латвии под арестом и принадлежащих компаниям, подпадающим под санкции Европейского союза. Предыдущие четыре отправки — в общей сложности 130 000 тонн — в 2023 и 2024 годах были доставлены в Кению, Зимбабве, Нигерию и Шри-Ланку.
Министерство иностранных дел уже сообщало, что 6 декабря 2022 года Кабинет министров принял решение откликнуться на просьбу ООН смягчить негативные последствия войны России против Украины и помочь в решении продовольственного кризиса в странах Африки, Латинской Америки и Южной Азии. Кабинет министров постановил поддержать передачу в дар минеральных удобрений, принадлежащих компаниям, находящимся под санкциями ЕС, через Всемирную продовольственную программу ООН.
Латвия вместе с зарубежными партнерами и международными организациями продолжает оказывать поддержку государствам, пострадавшим от продовольственного кризиса, вызванного войной России против Украины.
Всемирная продовольственная программа ООН продолжает организовывать вывоз оставшихся удобрений, подпадающих под санкции, с территории Латвии, чтобы помочь тем странам, которые наиболее нуждаются в этих ресурсах.
