Отобранный у россиян груз латвийские власти отправили жителям Бангладеш

Это уже пятая отправка удобрений российского происхождения, находившихся на территории Латвии под арестом и принадлежащих компаниям, подпадающим под санкции Европейского союза. Предыдущие четыре отправки — в общей сложности 130 000 тонн — в 2023 и 2024 годах были доставлены в Кению, Зимбабве, Нигерию и Шри-Ланку.