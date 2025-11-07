Скандал в судебной системе Латвии - отстранена экс-глава Рижского районного суда, ранее награжденная Министерством юстиции

Согласно декларации государственного должностного лица Силиневичи за 2024 год, она продолжала работать судьей, получая годовой доход свыше 53 000 евро. Дополнительно несколько тысяч евро Силиневича заработала на сдаче имущества в аренду. К концу 2024 года ее долговые обязательства составляли около 115 000 евро, при этом сама она дала в долг 30 000 евро. На тот момент у судьи не было накоплений, сумма которых превышала бы 20 минимальных месячных заработных плат.