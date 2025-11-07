Чехия меняет курс: со здания нижней палаты парламента сняли украинский флаг
Новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура, представляющий ультраправую партию «Свобода и прямая демократия» (SPD), распорядился снять с здания нижней палаты украинский флаг.
Окамура лично удерживал лестницу, пока рабочий снимал государственный символ Украины. Политик также опубликовал видеозапись этого действия.
«Чехия на первом месте», — говорит Окамура на видео. Он уже давно критиковал развешивание украинских флагов на государственных зданиях Чехии и еще перед выборами подчеркивал, что как только SPD придет к власти, все украинские флаги будут сняты.
На прошедших месяц назад парламентских выборах победила «Акция недовольных граждан» (ANO), возглавляемая бывшим премьером и миллиардером Андреем Бабишем. Она заключила коалиционное соглашение с SPD и правопопулистской партией «Автоводители себе» (AUTO).
Новая коалиция контролирует 108 из 200 мест в нижней палате. Объявление состава нового кабинета ожидается в декабре, и вероятнее всего новым премьер-министром станет Бабиш.
В ответ на решение Окамуры снять украинский флаг, депутаты из Гражданской демократической партии (ODS), входившей в коалицию под руководством прежнего премьера Петра Фиалы, вывесили украинский флаг из окна своего офиса в здании палаты, сообщил портал Novinky.cz. «Мы в ODS решили незамедлительно исправить первый шаг нового спикера», — заявили они. Аналогично поступили депутаты либерально-центристской партии «Мэры и независимые» (STAN) и Пиратской партии.
С решением Окамуры выступила и прежняя спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова. По ее словам, украинский флаг на здании депутатской палаты был символом человечности и солидарности с народом, который сталкивается с жестокостью и несправедливой войной.