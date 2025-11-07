На нефтеперерабатывающем заводе недалеко от границы с Латвией вспыхнул пожар - существует ли угроза загрязнения Даугавы?
В белорусском городе Новополоцке, примерно в 100 километрах от латвийской границы, произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном недалеко от берега Даугавы. Инцидент вызвал обеспокоенность латвийских экологов и служб, поскольку существует потенциальная угроза загрязнения реки продуктами горения и химическими веществами.
Как сообщили в Государственной службе охраны окружающей среды (VVD) и Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), латвийская сторона оперативно связалась с ответственными ведомствами Беларуси, чтобы получить информацию о ситуации. По данным белорусских служб, на данный момент загрязнения Даугавы в результате пожара или его тушения не зафиксировано.
Возгорание на Новополоцком НПЗ в Беларуси. pic.twitter.com/Bu49R8eDZH— распад и неуважение (@VictorKvert2008) November 6, 2025
Для дополнительной проверки обстановки VVD в сотрудничестве с VUGD и Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) проводит анализы проб воды и мониторинг качества воды в верхнем течении Даугавы. По состоянию на сегодняшний день данных о загрязнении воды нет ни на латвийской, ни на белорусской стороне. Специалисты продолжают брать пробы, проводить визуальные наблюдения и контролировать состояние водоёма совместно с Государственной погранохраной.
Эксперты отмечают, что пожары на объектах нефтепереработки потенциально могут привести к различным видам загрязнения. В окружающую среду могут попасть пепел и сгоревшие частицы, которые оседают на поверхности воды, а также химические вещества, применяемые при тушении огня, если они не были должным образом локализованы. В редких случаях возможно также попадание в воду токсичных веществ, образующихся на самом производстве, что способно нанести вред водным организмам и животным.
Государственная служба охраны окружающей среды призывает жителей приграничных районов сохранять бдительность. Если будут замечены признаки возможного загрязнения воды — например, нефтяные пятна, мёртвая рыба или необычный запах, — рекомендуется не использовать воду для бытовых нужд, не позволять домашним животным купаться и немедленно сообщать о таких случаях по телефону +371 26338800 или через мобильное приложение Vides SOS.
По последним данным, пожар на заводе в Новополоцке локализован, угрозы населению и экосистеме Даугавы на данный момент не выявлено. Однако мониторинг качества воды в реке будет продолжаться в ближайшие дни.