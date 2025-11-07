На нефтеперерабатывающем заводе недалеко от границы с Латвией вспыхнул пожар - существует ли угроза загрязнения Даугавы?

Эксперты отмечают, что пожары на объектах нефтепереработки потенциально могут привести к различным видам загрязнения. В окружающую среду могут попасть пепел и сгоревшие частицы, которые оседают на поверхности воды, а также химические вещества, применяемые при тушении огня, если они не были должным образом локализованы. В редких случаях возможно также попадание в воду токсичных веществ, образующихся на самом производстве, что способно нанести вред водным организмам и животным.