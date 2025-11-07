Пассажиров предупреждают - произошли изменения в расписании поездов ко Дню независимости

В связи с днем провозглашения независимости Латвии с сегодняшнего дня внесены изменения в график движения поездов, сообщили в Pasažieru vilciens. PV сообщает, что в субботу, 8 ноября, который является перенесенным рабочим днем, все электропоезда будут курсировать по графику рабочих дней, а 17 и 18 ноября - по графику выходных дней.