Пассажиров предупреждают - произошли изменения в расписании поездов ко Дню независимости
Внимание: изменен график движения электропоездов и дизелей.
В связи с празднованием Дня независимости Латвии изменяется график движения поездов. Pasažieru vilciens призывает пассажиров быть внимательными.

В связи с днем провозглашения независимости Латвии с сегодняшнего дня внесены изменения в график движения поездов, сообщили в Pasažieru vilciens. PV сообщает, что в субботу, 8 ноября, который является перенесенным рабочим днем, все электропоезда будут курсировать по графику рабочих дней, а 17 и 18 ноября - по графику выходных дней.

Дизельные поезда с сегодняшнего дня будут курсировать по новому графику.

PV призывает пассажиров обратить особое внимание на график движения поездов в Гулбенском, Мадонском, Даугавпилсском и Валмиерском направлениях. Опубликованное на сайте PV и в мобильном приложении расписание движения поездов включает актуальные изменения.

