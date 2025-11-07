На следующей недели планировалось резкое понижение температуры, а что сейчас говорят синоптики?

На следующей неделе время от времени ожидаются дожди, но общее количество осадков, скорее всего, будет незначительным. Ранее прогнозировалось, что возможно резкое понижение температуры, однако последние прогнозы показывают, что средняя температура воздуха на следующей неделе сохранится на несколько градусов выше нормы. В самые теплые дни столбики термометров в Латвии могут подняться до +8...+12 градусов.