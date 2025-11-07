На следующей недели планировалось резкое понижение температуры, а что сейчас говорят синоптики?
В Латвии в ближайшие дни ожидается облачная и относительно тёплая погода. Несмотря на небольшое похолодание, температура останется выше климатической нормы, прогнозируют синоптики.
В конце этой и начале следующей недели температура воздуха в Латвии немного понизится, осадков ожидается мало, прогнозируют синоптики. Небо будет преимущественно затянуто облаками, в субботу местами еще выглянет солнце. При слабом южном, юго-западном ветре в некоторых районах сгустится туман и пойдет моросящий дождь. Температура воздуха будет колебаться между +2 и +10 градусами.
На следующей неделе время от времени ожидаются дожди, но общее количество осадков, скорее всего, будет незначительным. Ранее прогнозировалось, что возможно резкое понижение температуры, однако последние прогнозы показывают, что средняя температура воздуха на следующей неделе сохранится на несколько градусов выше нормы. В самые теплые дни столбики термометров в Латвии могут подняться до +8...+12 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 5 и 6 ноября среднесуточная температура воздуха в стране была на шесть градусов выше нормы, или средней температуры 1991-2020 годов в эти даты.
За последние 15 лет лишь дважды - в 2016 и 2023 годах - ноябрь в Латвии оказался прохладнее климатической нормы, составляющей +2,2 градуса. Самым теплым за этот период был ноябрь 2020 года, когда средняя температура воздуха достигла +5,5 градуса.