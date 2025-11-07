ВИДЕО: автомобиль врезался в дом в Гризинькалнсе: чудом не пострадали жильцы

Жуткий переполох пережили вечером в четверг жители улицы Варну в Гризинькалнсе, особенно те, кто живет на первом этаже дома №15, — водитель легкового автомобиля потерял управление и врезался в жилой дом, едва не влетев в окна первого этажа.