В Гризинькалнсе машина едва не влетела в окна жилого дома.
Аварии и происшествия
Сегодня 09:50
ВИДЕО: автомобиль врезался в дом в Гризинькалнсе: чудом не пострадали жильцы
Вечером в четверг в Гризинькалнсе легковой автомобиль врезался в жилой дом на улице Варну, 15, и едва не пробил окна квартиры на первом этаже. Очевидцы говорят о сильном ударе и панике.
Жуткий переполох пережили вечером в четверг жители улицы Варну в Гризинькалнсе, особенно те, кто живет на первом этаже дома №15, — водитель легкового автомобиля потерял управление и врезался в жилой дом, едва не влетев в окна первого этажа.
Как сообщает sadursme.lv, очевидцы рассказали, что после удара машина буквально «оседлала» фундамент здания, вызвав громкий шум. Информации о пострадавших пока нет.