Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В пятницу в Латвии ожидается рекордно теплая погода
В пятницу в Латвии выглянет солнце, а температура воздуха местами побьет рекорды тепла, прогнозируют синоптики.
Наиболее солнечным день будет в западной части страны, на северо-востоке возможен кратковременный дождь. При слабом южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +9...+13 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, до сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны 7 ноября, составляла +13 градусов в 1934 году в Риге.
В столице ожидается относительно солнечный день, без осадков. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +11...+12 градусов.