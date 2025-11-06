Дождливая ночь и солнечный день: прогноз на пятницу в Латвии
По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу во многих районах Латвии, особенно в северо-восточной части, ожидается дождь.

Местами образуется туман. При слабом юго-западном ветре температура воздуха понизится до +3…+9 градусов. Днем между облаками выглянет солнце, существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый южный и юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +8…+13 градусов.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, ночью возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый южный и юго-западный ветер. Температура воздуха составит +7 градусов утром и +11 градусов днем.

