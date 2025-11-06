Дождливая ночь и солнечный день: прогноз на пятницу в Латвии

Местами образуется туман. При слабом юго-западном ветре температура воздуха понизится до +3…+9 градусов. Днем между облаками выглянет солнце, существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый южный и юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +8…+13 градусов.