В Латвии
Сегодня 18:04
Дождливая ночь и солнечный день: прогноз на пятницу в Латвии
По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу во многих районах Латвии, особенно в северо-восточной части, ожидается дождь.
Местами образуется туман. При слабом юго-западном ветре температура воздуха понизится до +3…+9 градусов. Днем между облаками выглянет солнце, существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый южный и юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +8…+13 градусов.
В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, ночью возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый южный и юго-западный ветер. Температура воздуха составит +7 градусов утром и +11 градусов днем.