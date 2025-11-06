Мороженое, которое тает быстрее, чем чувство вины: Pols и Karlsons теперь в формате мини

Ранее сообщалось, что оборот концерна Food Union, в который входят AS “Rīgas piena kombināts” и AS “Valmieras piens”, в прошлом году составил 151,9 млн евро, что на 1,1% больше, чем в 2023 году, а валовая прибыль выросла на 2,4% — до 26,9 млн евро.