Мороженое, которое тает быстрее, чем чувство вины: Pols и Karlsons теперь в формате мини
Молочный концерн Food Union инвестировал 25 000 евро в разработку трех новых мини-наборов мороженого под брендами Karlsons и Pols, адаптируясь к глобальному тренду на десерты меньшего объема.
Молочный концерн Food Union инвестировал 25 000 евро в разработку трех новых наборов мороженого под брендами Karlsons и Pols, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные компании. В компании пояснили, что разработка новых наборов — это ответ на изменение глобальных потребительских привычек: люди всё чаще выбирают десерты меньшего объема.
В упаковке — шесть мороженых по 40 граммов. Созданы два набора с мороженым бренда Pols и один — с Karlsons.
Ранее сообщалось, что оборот концерна Food Union, в который входят AS “Rīgas piena kombināts” и AS “Valmieras piens”, в прошлом году составил 151,9 млн евро, что на 1,1% больше, чем в 2023 году, а валовая прибыль выросла на 2,4% — до 26,9 млн евро.
Также известно, что международный производитель мороженого Froneri заключил соглашение о покупке бизнеса мороженого Food Union в Европе, включая Латвию. Сделку ещё должна утвердить Латвийская комиссия по конкуренции. В Латвии бизнес мороженого будет выделен из производства молочных продуктов и станет отдельной компанией под управлением Froneri.