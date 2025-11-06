Могут перекинуться в картишки: как дети в Латвии адаптировались запрету на телефоны в школах

"Мне не нравится, но я уже привык", - говорит четвероклассник Райво из Яунмарупе. Как и все учащиеся первых шести классов, он больше не может пользоваться мобильным телефоном и другими гаджетами на территории школы. Хотя иногда хочется поиграть, мальчик особо не переживает. "Мы теперь больше играем в карты и другие игры", - рассказывает он.