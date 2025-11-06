Заем вслепую: половина латвийцев не знают, сколько на самом деле платят за кредит

«Больше всего беспокоит то, что почти половина, или 47 %, жителей с низкими доходами берут кредит у небанковского кредитора, в то время как среди более обеспеченных так поступают лишь 14 %. Другими словами, чем меньше доход человека, тем дороже кредит. Небанковские кредиты доступны легче, но с более высокими процентными ставками, и вместо того, чтобы помочь, они часто только усугубляют напряжение», — отмечает Сургофтс.