Заем вслепую: половина латвийцев не знают, сколько на самом деле платят за кредит
Вы знаете, сколько процентов платите по своему кредиту? Если да — вы уже в числе сознательных. Потому что, как показал свежий опрос, почти половина заемщиков в Латвии понятия не имеют, какая у них процентная ставка.
По данным Bigbank, только 46 % опрошенных точно знают, сколько “стоит” их кредит. Ещё 37 % ориентируются примерно, а каждый шестой (15 %) признается: вообще не в курсе.
Интересно, что мужчины в этом вопросе заметно внимательнее – более половины, или 54 %, точно знают размер ставки своего кредита, в то время как среди женщин этот показатель значительно ниже – 39 %. При этом каждая пятая женщина (21 %) признает, что вообще не знает ставки. Для сравнения, среди мужчин таких всего 8 %.
«Тот факт, что жители Латвии берут взаймы, не зная реальной стоимости кредита, вызывает беспокойство», — комментирует руководитель латвийского филиала Bigbank Эдгар Сургофтс.
По его словам, уровень финансовой грамотности по-прежнему невысок, а запрет на рекламу потребительских кредитов только усилил информационный вакуум: люди реже сравнивают предложения и в итоге платят больше.
Сегодня потребительские кредиты есть у 28 % жителей Латвии — чаще всего в Риге и её окрестностях. Большинство занимают в банке, где получают зарплату, но каждый третий латвиец из десяти обращается к небанковским кредиторам — и именно здесь кроется риск.
«Больше всего беспокоит то, что почти половина, или 47 %, жителей с низкими доходами берут кредит у небанковского кредитора, в то время как среди более обеспеченных так поступают лишь 14 %. Другими словами, чем меньше доход человека, тем дороже кредит. Небанковские кредиты доступны легче, но с более высокими процентными ставками, и вместо того, чтобы помочь, они часто только усугубляют напряжение», — отмечает Сургофтс.
Тем не менее, руководитель Bigbank подчеркивает: сам по себе кредит не зло — всё зависит от того, как им пользоваться. Главное — знать условия, сравнивать предложения и понимать полную стоимость займа.
Что касается гендерных различий, то женщины чаще обращают внимание на скорость и удобство оформления, а мужчины — на цену кредита. Согласно Европейскому индексу гендерного равенства, женщины в Латвии чаще сталкиваются с риском бедности, особенно при низком уровне образования. Возможно, именно поэтому для многих важнее «получить быстро», чем «разобраться в деталях».
Сургофтс уверен: финансовая грамотность — это не скучная теория, а навык, который реально влияет на качество жизни. Чем раньше человек научится считать проценты и оценивать свои расходы, тем спокойнее будет спать — без тревожных мыслей о долгах и переплатах.