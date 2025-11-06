Тьма над Латвией сгущается: впереди самые короткие дни года
Сегодня в Латвии начинается солярная зима — самый тёмный период года, когда продолжительность дня не превышает 9 часов. Она продлится до 4 февраля, а пик наступит 21 декабря.
Сегодня в Латвии начинается солярная зима - период года, когда Северное полушарие получает наименьшее количество солнечного света. Согласно данным портала timeanddate.com, солярная зима продлится до 4 февраля. В эти три месяца продолжительность светового дня в Риге составит менее 9 часов. Самый короткий день будет 21 декабря: солнце взойдет в 9:00, а зайдет в 15:43, таким образом, продолжительность дня составит всего 6 часов и 43 с половиной минуты.
5 февраля, через 45 дней после зимнего солнцестояния, начнется солярная весна, которая продлится до 6 мая. В этот период день увеличится с менее чем 9 часов до почти 16 часов.
Астрономическая осень в этом году началась 22 сентября и продлится до 21 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние. Астрономическая зима продлится до весеннего равноденствия 20 марта.
Метеорологическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд держится ниже нуля. В прошлом году она началась 4 декабря, а в 2022 и 2023 годах - уже 17 ноября.