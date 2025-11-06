Тьма над Латвией сгущается: впереди самые короткие дни года

Сегодня в Латвии начинается солярная зима - период года, когда Северное полушарие получает наименьшее количество солнечного света. Согласно данным портала timeanddate.com, солярная зима продлится до 4 февраля. В эти три месяца продолжительность светового дня в Риге составит менее 9 часов. Самый короткий день будет 21 декабря: солнце взойдет в 9:00, а зайдет в 15:43, таким образом, продолжительность дня составит всего 6 часов и 43 с половиной минуты.