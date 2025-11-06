Patria для фронта: Украина получит технику и оборудование от Латвии
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сегодня на Адажской военной базе примет в дар последнюю партию произведенных в Латвии бронетранспортеров Patria, сообщили в Министерстве обороны. Шмыгалю будет передан 21 бронетранспортер Patria 6х6, предназначенный для вооруженных сил Украины. Транспортные средства укомплектованы опорным пулеметом калибра 12,7 мм и боеприпасами стандарта НАТО.
Вооруженным силам Украины также будут отправлены необходимые для содержания бронетранспортеров запчасти, специальные инструменты и оборудование для ремонта, а также мобильная ремонтная мастерская контейнерного типа, техническая документация и комплекты для ремонта боевых повреждений бронетранспортеров вблизи фронта, когда невозможна немедленная эвакуация и ремонт транспортного средства в тыловых мастерских.