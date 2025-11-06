Patria для фронта: Украина получит технику и оборудование от Латвии

Вооруженным силам Украины также будут отправлены необходимые для содержания бронетранспортеров запчасти, специальные инструменты и оборудование для ремонта, а также мобильная ремонтная мастерская контейнерного типа, техническая документация и комплекты для ремонта боевых повреждений бронетранспортеров вблизи фронта, когда невозможна немедленная эвакуация и ремонт транспортного средства в тыловых мастерских.