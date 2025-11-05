Иллюстративное фото.
В Риге завтра - дождливая погода и +10 градусов
В ночь на четверг и утром кратковременные дожди ожидаются на большей части Латвии, при этом наибольшее количество осадков прогнозируется в Видземе, сообщают синоптики.
Во второй половине дня и вечером осадки возможны лишь местами. Небо будет преимущественно облачным. Ветер прогнозируется юго-западный от слабого до умеренного, ночью на побережье сохранятся порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит +6...+11 градусов, днем местами в Курземе воздух прогреется до +13 градусов.
В Риге в четверг временами ожидаются дожди, будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, температура воздуха составит примерно +10 градусов.