В Риге завтра - дождливая погода и +10 градусов

Во второй половине дня и вечером осадки возможны лишь местами. Небо будет преимущественно облачным. Ветер прогнозируется юго-западный от слабого до умеренного, ночью на побережье сохранятся порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит +6...+11 градусов, днем местами в Курземе воздух прогреется до +13 градусов.