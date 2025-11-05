В каких самоуправлениях предпринимателям в Латвии жить хорошо? Оказывается - точно не в Риге
Тукумский край признан самым дружественным самоуправлением для предпринимателей, а Юрмала — самым открытым для бизнеса городом. Латвийская торгово-промышленная палата оценила регионы по ряду критериев, включая поддержку предпринимательства и отзывчивость.
Главную награду от Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) в категории «Самоуправление, наиболее дружественное к предпринимателям — 2025» получил Тукумский край. Второе место занял Мадонский край, а третье — Резекненский край.
В категории «Самый дружественный к предпринимателям город республиканского значения — 2025» первое место заняла Юрмала, а второе и третье места с одинаковым количеством баллов разделили Даугавпилс и Лиепая.
Региональные советы LTRK присудили свои призы симпатий Валмиерскому, Кулдигскому, Резекненскому, Елгавскому и Адажскому краям. Совет по услугам LTRK вручил свои симпатии Алуксненскому и Тукумскому краям.
Председатель правления LTRK Янис Эндзиньш отметил, что самоуправления играют важную роль в экономическом росте Латвии. «Я надеюсь, что вскоре наступит момент, когда самоуправления будут вознаграждаться не только признанием LTRK и цветами, но и Сейм примет жизненно важное решение вознаграждать работу самоуправлений в этой сфере, направляя часть налога на прибыль предприятий и часть подоходного налога с населения в бюджеты самоуправлений — в зависимости от основного места работы», — заявил он.
В LTRK пояснили, что самоуправления оценивались по нескольким критериям, каждый из которых имел одинаковый вес в общем результате. При оценке учитывались результаты анкет самооценки, отзывчивость самоуправлений и качество предоставленной информации, их реакция на интерес предпринимателей к началу деятельности на конкретной территории. Также оценивалась поддержка предпринимательского образования, результаты опроса предпринимателей, проведённого исследовательским центром SKDS, и количество зарегистрированных предприятий в самоуправлении.