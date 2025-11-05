В каких самоуправлениях предпринимателям в Латвии жить хорошо? Оказывается - точно не в Риге

Председатель правления LTRK Янис Эндзиньш отметил, что самоуправления играют важную роль в экономическом росте Латвии. «Я надеюсь, что вскоре наступит момент, когда самоуправления будут вознаграждаться не только признанием LTRK и цветами, но и Сейм примет жизненно важное решение вознаграждать работу самоуправлений в этой сфере, направляя часть налога на прибыль предприятий и часть подоходного налога с населения в бюджеты самоуправлений — в зависимости от основного места работы», — заявил он.