Правительство сократило число экзаменов для 9-х классов - почему премьер недовольна?

Правительство утвердило существенные изменения в порядке проведения централизованных экзаменов. Поправки предусматривают, что уже в этом учебном году ученикам 9-х классов придётся сдавать на один централизованный экзамен меньше, а для учеников средних школ введена новая проверочная работа по одному из предметов естественнонаучного цикла. Министерство образования и науки было раскритовано за то. что такие существенные изменения вносятся на утверждение только в ноябре, сообщает TV3.lv.