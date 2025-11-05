Правительство сократило число экзаменов для 9-х классов - почему премьер недовольна?
Правительство утвердило изменения в порядке проведения экзаменов: девятиклассники будут сдавать два централизованных экзамена вместо трех, а старшеклассникам предстоит обязательный экзамен по одному из естественнонаучных предметов. Решение вызвало критику из-за позднего срока утверждения.
Правительство утвердило существенные изменения в порядке проведения централизованных экзаменов. Поправки предусматривают, что уже в этом учебном году ученикам 9-х классов придётся сдавать на один централизованный экзамен меньше, а для учеников средних школ введена новая проверочная работа по одному из предметов естественнонаучного цикла. Министерство образования и науки было раскритовано за то. что такие существенные изменения вносятся на утверждение только в ноябре, сообщает TV3.lv.
В настоящее время для завершения 9-го класса ученики должны сдать три централизованных экзамена - по латышскому языку, математике и английскому языку. Принятые правительством поправки предусматривают, что в будущем для получения основного образования будет достаточно успешно сдать только два государственных экзамена. Централизованные экзамены по математике и латышскому языку останутся обязательными, а экзамен по английскому или другому иностранному языку в будущем будет заменён контрольным тестом.
Однако в следующем году учеников средних школ ждут ещё более крупные изменения. Им придётся сдавать новый обязательный экзамен оптимального уровня по химии, физике, биологии или естественным наукам.
"Ребёнок, который учился, например, в гуманитарном или каком-то другом классе, как вы думаете, сдаст экзамен по естествознанию, если мы скажем ему об этом в ноябре? Что это за план? Мне он не нравится. Мне это очень не нравится", - заявила премьер-министр Эвика Силиня.
"Нет, это неправда, что это неожиданно. Любая проверочная работа вводится постепенно. За два учебных года до этого были мониторинговые работы по естествознанию", - ответила министр образования Даце Мелбарде. Школы также признают, что знали о предстоящем введении такого нового экзамена.