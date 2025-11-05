Инцидент в 15-м троллейбусе: мужчины отправятся в тюрьму за агрессию и ненависть к латышам
Рижский суд приговорил двух мужчин к лишению свободы за разжигание ненависти к латышам и нападение на женщину. Инцидент произошел в троллейбусе и на улице.
Как пояснили в прокуратуре, в июле этого года обвиняемые находились в 15-м троллейбусе, следовавшем из Кенгарагса в центр, где также были другие пассажиры. Мужчины громко произносили оскорбительные и враждебные высказывания, направленные против людей латышской национальности.
Когда на остановке из троллейбуса вышли две пассажирки, обвиняемые пошли за ними, что женщины восприняли как реальную угрозу своей жизни и безопасности. На улице один из обвиняемых подошел к женщине сзади и ударил ее по голове, а другой попытался вырвать из ее рук сумку. Продолжая преследовать женщин, второй обвиняемый также ударил одну из них по голове и дёрнул за волосы. Кроме того, разозлившись на то, что женщина звонила в службу экстренной помощи по номеру 112, он повредил ее мобильный телефон.
Мужчины были обвинены в совершении действий, направленных на разжигание национальной ненависти и вражды, совершённых группой лиц и сопровождавшихся насилием и угрозами. Один из них также был обвинён в умышленном повреждении чужого имущества.
С учетом тяжести преступления, его последствий, личности обвиняемых, а также того, что они полностью признали вину и сотрудничали со следствием, прокурор Рижской Восточной прокуратуры заключила с каждым из них соглашение о признании вины и наказании. Суд утвердил эти соглашения. Один мужчина приговорён к одному году тюрьмы и надзору пробационной службы на год и шесть месяцев, второй — к двум годам тюрьмы и надзору на год и шесть месяцев.