Инцидент в 15-м троллейбусе: мужчины отправятся в тюрьму за агрессию и ненависть к латышам

Когда на остановке из троллейбуса вышли две пассажирки, обвиняемые пошли за ними, что женщины восприняли как реальную угрозу своей жизни и безопасности. На улице один из обвиняемых подошел к женщине сзади и ударил ее по голове, а другой попытался вырвать из ее рук сумку. Продолжая преследовать женщин, второй обвиняемый также ударил одну из них по голове и дёрнул за волосы. Кроме того, разозлившись на то, что женщина звонила в службу экстренной помощи по номеру 112, он повредил ее мобильный телефон.