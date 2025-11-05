Убийство под наркотиками в переходе у Рижского вокзала: обвиняемый получил приговор
Рижский городской суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы и трём годам надзора пробационной службы за убийство, совершённое в подземном переходе на площади Стацияс (у вокзала), сообщили в прокуратуре.
В мае 2024 года обвиняемый, находясь в подземном переходе рядом с торговым центром Origo, в состоянии наркотического опьянения и в агрессивном состоянии нанес потерпевшему острым предметом не менее пяти ударов в область головы и как минимум один — в область кисти. Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался.
По мнению прокурора Рижской Восточной прокуратуры, назначенное судом наказание является справедливым и соразмерным, поэтому он не намерен просить суд подготовить полный текст приговора. Остальные участники процесса могут обжаловать приговор в Рижском окружном суде.