Убийство под наркотиками в переходе у Рижского вокзала: обвиняемый получил приговор

В мае 2024 года обвиняемый, находясь в подземном переходе рядом с торговым центром Origo, в состоянии наркотического опьянения и в агрессивном состоянии нанес потерпевшему острым предметом не менее пяти ударов в область головы и как минимум один — в область кисти. Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался.