На выборах мэра Нью-Йорка победил демократический социалист Зохран Мамдани: он станет первым мусульманином и выходцем из Африки на этом посту
Кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани одерживает победу на выборах мэра Нью-Йорка, получив более 50% голосов. Об этом сообщает The New York Times.
Мамдани станет самым молодым мэром города с 1892 года, первым мэром-мусульманином и первым мэром, родившимся в Африке.
Подсчет голосования еще продолжается, однако главный конкурент Мамдани — бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (41% голосов) — уже признал свое поражение и поздравил политика с победой. Куомо баллотировался как независимый кандидат при поддержке Дональда Трампа.
В избирательной гонке приняли участие более двух миллионов избирателей, что стало рекордом с 1969 года.
Мамдани родился в Уганде, первые годы своей жизни он провел в Южной Африке. В возрасте семи лет вместе с семьей он переехал в Нью-Йорк. Мамдани учился в престижной Высшей научной школе Бронкса и получил степень бакалавра гуманитарных наук. Политик — сын профессора Колумбийского университета Махмуда Мамдани индийского режиссера Миры Наир.
Гражданство США он приобрел в 2018 году посредством натурализации. В 2020 году его избрали в члены Ассамблеи штата Нью-Йорк. В начале 2025 года Зохран Мамдани женился на Раме Дуваджи — с сирийскими корнями.
Летом 2025 года Мамдани победил в праймериз Демократической партии в июне, набрав рекордное число голосов.
Мамдани, характеризующий свои политические взгляды как демократический социализм, пообещал заморозить плату за аренду жилья, организовать бесплатные автобусные маршруты, открыть субсидируемые городом супермаркеты и предпринять другие шаги, которые позволят снизить стоимость жизни в одном из самых дорогих городов мира.