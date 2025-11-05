На выборах мэра Нью-Йорка победил демократический социалист Зохран Мамдани: он станет первым мусульманином и выходцем из Африки на этом посту

Мамдани родился в Уганде, первые годы своей жизни он провел в Южной Африке. В возрасте семи лет вместе с семьей он переехал в Нью-Йорк. Мамдани учился в престижной Высшей научной школе Бронкса и получил степень бакалавра гуманитарных наук. Политик — сын профессора Колумбийского университета Махмуда Мамдани индийского режиссера Миры Наир.