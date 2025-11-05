Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Синоптики обещают дождь местами и до +13 градусов
В среду в Латвии будет преимущественно облачно, местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юга и юго-запада, в некоторых районах побережья ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит +9...+13 градусов.
В Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый или меренный южный, юго-западный ветер, а температура воздуха составит +12 градусов.