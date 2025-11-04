Оказывается, солнца было больше, чем обычно: метеорологи подвели итоги октября

Среднее количество осадков в октябре по стране составило 67,8 миллиметра, или 91% от нормы. Меньше всего осадков выпало в Приекули - 39,4 миллиметра, а в Руцаве - 127,4 миллиметра. В Лиепае и Риге в октябре также выпало много осадков - на 44% больше нормы.