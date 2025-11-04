Оказывается, солнца было больше, чем обычно: метеорологи подвели итоги октября
В прошлом месяце в Латвии не было побито ни одного температурного рекорда, а средняя температура воздуха в октябре была на 0,6 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самая низкая температура воздуха была -6,5 градусов 20 и 21 октября на Даугавпилсской наблюдательной станции, а максимальная температура за месяц - +16,7 градусов 7 октября на станциях в Елгаве и Стенде.
Первая и вторая декады месяца были на несколько десятых градуса холоднее, чем обычно, а в третьей декаде октября средняя температура была на 2,4 градуса выше нормы.
Среднее количество осадков в октябре по стране составило 67,8 миллиметра, или 91% от нормы. Меньше всего осадков выпало в Приекули - 39,4 миллиметра, а в Руцаве - 127,4 миллиметра. В Лиепае и Риге в октябре также выпало много осадков - на 44% больше нормы.
Продолжительность солнечного сияния была больше, чем в среднем за 1991-2020 годы. Самый солнечный октябрь по сравнению с нормой был в Алуксне и местами в Курземе, а наименее солнечный - в приграничье с Беларусью.
Самые сильные порывы ветра - 29 метров в секунду - наблюдались 12 октября в Даугавгриве.